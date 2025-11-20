Участник программы «Время Героев» начал работу в администрации Коломны

В управлении экологии администрации городского округа Коломна приступил к работе ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Максим Козлов. С началом трудовой деятельности его поздравили руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев и заместитель главы округа Ирина Дмитриева.

Максим Козлов родился в Саратове, окончил Саратовский государственный технический университет. В 2020 переехал в Коломну, с мая 2023 года выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Год назад ветеран СВО окончил курсы в РАНХиГС и стал участником программы «Время героев», которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В Высшей школе государственного управления он получил специальность «Эффективное управление в системе публичной власти».

«Добро пожаловать в нашу команду. Мы гордимся вкладом, который вы внесли в защиту Родины. Ваш опыт и мужество — это ценные качества, они, несомненно, найдут применение в мирной профессии. Желаю вам успешной адаптации и продуктивной работы в новом коллективе», — сказала Ирина Дмитриева.

В муниципальном управлении участник специальной военной операции будет координировать работу по контролю за содержанием подведомственных объектов.