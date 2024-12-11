Участник проекта «Время героев» занял должность замминистра инвестиций Подмосковья

Участника проекта «Время героев» Кирилла Лосунчукова назначили заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. Губернатор Андрей Воробьев поздравил его, отметив, что программу обучения прошли люди с мощным опытом командования.

«С Кириллом Сергеевичем мы впервые встречались в июне, обсуждали направления, которые ему были интересны. Затем он проходил стажировку в нашем Мининвесте, где себя отлично показал. Участвовал в решении самых разных бизнес-задач и даже в разработке новой модели сопровождения инвесторов», — подчеркнул Воробьев.

В мае этого года Кирилл Лосунчуков стал одним из 83 участников программы, инициированной Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

«Я напрямую работал с Андреем Воробьевым, который выступил моим наставником в ходе стажировки и многому меня научил», — рассказал Лосунчуков.

Кирилл отметил, что участие в программе изменило его жизнь: за полгода в «Времени героев» он столкнулся с новыми задачами, возможностями и полезными навыками, увидел, как строится управление на разных уровнях.

«Вступая в новую должность, отмечу, что мой ключевой принцип — это работать в интересах людей и для людей на вверенном мне направлении. Буду курировать формирование и реализацию инвестиционной политики, а также обеспечивать развитие предпринимательской деятельности на территории отдаленных городских округов Московской области», — подчеркнул он.

Кирилл Лосунчуков родился в Рязани в 1990 году. В 2012 году окончил Рязанское Воздушно-десантное командное училище и посвятил себя военной службе.

С 2020 года стал заместителем командира отряда специального назначения. Трижды награжден орденом Мужества и орденом «За военные заслуги».