Участник проекта «Герои Подмосковья» начал стажировку в администрации Лобни

Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников успешно завершил первый этап обучения по программе «Герои Подмосковья». Сейчас участник спецоперации приступил к стажировке в администрации городского округа.

Наставником Александра Бронникова стала руководитель муниципалитета Анна Кротова, которая оказывает ветерану СВО всестороннюю поддержку, помогает освоить все тонкости муниципальной службы и стать членом команды.

«Наша цель — обеспечить ветеранам боевых действий возможность продолжить служение Родине на гражданском поприще», — отметила Анна Кротова.

Напомним, что основной целью региональной образовательной программы «Герои Подмосковья» является подготовка высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников СВО для работы в органах власти, а также в различных коммерческих организациях региона.