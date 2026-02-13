Участник боевых действий из Шатуры награжден орденом Мужества

Федор Новиков — командир минометной батареи легендарного добровольческого отряда «Барс 33». Тяжелое ранение он получил под Херсоном, подорвавшись на мине. В настоящее время боец проходит лечение и реабилитацию в специализированном центре Подмосковья.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, Федор удостоен высокой государственной награды. Несмотря на ампутацию ноги, военнослужащий полон решимости вернуться на линию боевого соприкосновения.

«Большой честью для меня стала возможность вручить нашему герою эту государственную награду. Уверен, что и „на гражданке“ Федор сделает еще много полезного для нашего округа. Ждем нашего героя домой!» — подчеркнул глава муниципалитета Николай Прилуцкий.