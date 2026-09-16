Участие детей военных в олимпиадах обсудили на совещании в Можайске

15 сентября в администрации Можайского муниципального округа состоялась рабочая встреча, посвященная расширению участия школьников из семей военнослужащих в конкурсных и олимпиадных мероприятиях. Участники обсудили механизмы, которые позволят каждому талантливому ребенку независимо от места проживания и статуса семьи проявить себя в интеллектуальных и творческих состязаниях.

Встречу провела заместитель главы Можайского муниципального округа Елена Заболотная. В обсуждении также приняли участие начальник Управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова, специалисты отдела образования и руководитель «Дома детского творчества» Галина Черноусова. Главной темой стал поиск эффективных механизмов включения детей из воинской части в конкурсную и олимпиадную среду — от школьных этапов до всероссийских соревнований.

Собравшиеся подчеркнули, что участие в интеллектуальных и творческих состязаниях дает школьникам не только бесценный опыт публичных выступлений, решения нестандартных задач и работы в команде, но и открывает реальные перспективы для будущего. Победы в конкурсах и олимпиадах засчитываются при поступлении в вузы, помогают получить гранты, стажировки и определиться с профессиональным путем.

Особое внимание уделили тому, что системное вовлечение детей из семей военнослужащих в конкурсное движение — это вклад в развитие всего Можайского округа.

«Каждый диплом, каждая награда наших ребят — это не только личный успех, но и узнаваемость муниципалитета на региональной и федеральной карте. Мы хотим, чтобы Можайский округ ассоциировался не только с богатой историей, но и с яркими, талантливыми детьми, которые покоряют вершины в самых разных сферах», — подчеркнула в своей речи Елена Заболотная.