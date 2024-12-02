Учащиеся школы № 7 в Дубне собрали гуманитарную помощь для участников СВО

В городском округе Дубна ученики школы № 7 собрали благотворительную помощь для бойцов специальной военной операции. Они передали фонду «Батальон» теплые вещи, средства гигиены и продукты.

Благотворительный фонд «Батальон» собирает гуманитарную помощь для фронта, помогает раненым бойцам, находящимся на реабилитации в Дубне, и проводит встречи с ветеранами специальной военной операции. Среди подарков военнослужащим от школьников — теплые вещи, носки, чай, кофе, печенье, средства гигиены и многое другое.

«Мы хотим выразить искреннюю благодарность за ваш прекрасный и трогательный вклад в помощь фронту и госпиталям. Вы собрали девять коробок с едой, средствами гигиены и, что особенно ценно, передали письма поддержки, которые согреют сердца наших защитников», — поблагодарила создатель и идейный вдохновитель фонда «Батальон» Полина Васильева.

Напомним, в школах городского округа Дубна регулярно организуют сборы гуманитарной помощи для военнослужащих специальной военной операции. Ранее горожане передали груз для жителей Горловки.

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