Учащиеся Богородского округа навестили бойцов СВО в реабилитационном центре

Делегация из Центра образования «Богородский» отправилась с важной миссией в Сергиев Посад. В преддверии Дня защитника Отечества ребята посетили реабилитационный центр для участников СВО.

Ученики 9-11-х классов, педагоги, родители, представители Управления образования округа и отец погибшего героя СВО Евгений Пудовкин приняли участие в поездке в «Семейный центр имени Мещерякова». Школьники не только передали собранную гуманитарную помощь (продукты, сладкие угощения, фрукты), но и постарались морально поддержать наших защитников в этот день.

Ребятам представилась уникальная возможность пообщаться с настоящими героями, услышать от них истории, полные мужества и самоотверженности, а также задать вопросы, которые давно волновали их, и получить на них искренние и простые ответы. Также учащимся объяснили и показали предназначение специального оборудования и тренажеров, с помощью которых бойцы проходят восстановительную реабилитацию. После этого участники встречи вместе приготовили вкусный плов.

На прощание школьники выразили бойцам искреннюю благодарность за их за службу.