У участников операции «Труба» в Судже выявили рак легких

Участникам военной операции «Труба», благодаря которой ВС России освободили Суджу, диагностировали рак легких. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

По ее словам, из-за долгого нахождения в газовой трубе у бойцов возникли проблемы с легкими. Сначала врачи выявили у военных острый бронхит средней степени тяжести, онкологические заболевания или тромбоэмболию. Кашеварова отметила, что некоторые из участников операции погибли.

«Бойцы задыхались. Кто-то уже погиб. Но самое тут обидное, что их заболевание либо не классифицируется как военная травма, либо не классифицируется как тяжелая», — добавила общественница.

Она подчеркнула, что заболевшим раком военным не полагаются выплаты, потому что их диагноз не считается военной травмой.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что у участников операции возникли проблемы со здоровьем. Он также сообщил, что некоторые из военных прошли курс лечения и вернулись в строй.