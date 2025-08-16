Тысячную маскировочную сеть для бойцов СВО сплели ветераны в Егорьевске
В Егорьевске ветераны вяжут маскировочные сети и отправляют их в зону проведения специальной военной операции. Работа ведется с июля 2023 года, и уже около двух с половиной лет в основном составе учают примерно 50 человек — среди них есть матери военнослужащих, которые надеются, что сети защитят их детей.
Тысячную сеть коллектив закончил вечером 12 августа, а еще две были связаны утром 13 августа. Размер каждой — около 6×3 метра. Такие сети используют для маскировки блиндажей, орудий и личного состава. Поскольку сети расходуются постоянно, плетение не прекращается. Материалы поставляют администрация города, Совет депутатов и местные предприятия.
Заместитель председателя Совета депутатов Александр Плотников лично доставлял гуманитарную помощь в зону СВО. По его словам, военнослужащие охотно принимают посылки из родного города. Ветераны отмечают и тыловую солидарность: так, сын одного из военных начал помогать плести сети после того, как слышал от отца о том, насколько это важно.
Заместитель главы муниципалитета Наталья Леликова пришла поздравить ветеранов и поблагодарить их за работу, отметив, что к оказанию помощи подключился весь город — добровольцы при храмах и общественных объединениях, местные штабы Комитета СВО, Ассоциация ветеранов, фонд поддержки и центр помощи военнослужащим и их семьям.
В плетении сетей и формировании гуманитарных посылок, которые отправляются из Егорьевска два раза в месяц, участвуют «Волонтеры Подмосковья», «Молодая Гвардия Единой России», «Юнармейцы» и другие организации; школьники пишут письма бойцам и вместе со взрослыми делают окопные свечи, маскировочные костюмы, полевые гигиенические наборы и другие нужные вещи.
Желающие присоединиться к плетению сетей могут приходить в Совет ветеранов в понедельник с 9:00 до 13:00 и со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00.