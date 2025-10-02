Творческий вечер писателя Нины Поповой пройдет в Балашихе 9 октября

В Центральной городской библиотеке имени Федора Тютчева в Балашихе пройдет творческий вечер заместителя ответственного секретаря Правления Союза писателей России Нины Поповой под названием «Присягая на верность весне». Жители и гости округа посетят презентацию нового литературного труда автора, а также послушают поэтические произведения.

Нина Попова — главный редактор журнала «Балашиха: голоса сердец», автор 14 поэтических сборников, научной монографии, множества статей, авторских сборников и альманахов. Особое место в ее творчестве занимают пять музыкально-поэтических альбомов, где поэзия органично переплетается с музыкой.

Дважды награжденная медалью Министерства обороны Российской Федерации «За милосердие», Нина Попова стала участницей первой агитбригады, сформированной администрацией президента и Министерством обороны. Уже 22 июня 2022 года она отправилась в зону боевых действий для того, чтобы поддержать военнослужащих.

Творческий вечер Нины Поповой пройдет 9 октября в 17:00 по адресу: город Балашиха, площадь Славы, дом № 1.