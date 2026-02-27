Творческий проект «АиФ»

Фильм о том, как создавалась композиция на стихи победителя поэтического конкурса Павла Скороходова «Ох, нелегок путь домой».

Издательский дом «Аргументы и факты» подвел итоги конкурса стихов «Это просто песня», который проводил среди своих читателей в 2025 году.

Читатели присылали в редакцию свои трогательные, проникновенные, патриотические стихотворения о любви, о Родине, о войне. Итогом поэтического состязания стал не только выбор победителя, но и создание песни на его произведение.

Итоги конкурса редакция опубликовала в первом номере этого года и вот сейчас выпустила долгожданную песню на стихотворение победителя Павла Скороходова «Ох, нелегок путь домой». Музыку к песне написал поэт-песенник Андрей Куряев — один из членов конкурсной комиссии, а группа «Партизан ФМ», солисты Культбригады «Москонцерта» и народный артист России Дмитрий Ячевский исполнили песню каждый в своем стиле.

Получились не просто клипы, а драматические истории, которые посмотрели сотни тысяч человек. Как это было — в видео «АиФ».