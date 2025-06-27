Творческий мастер-класс прошел в летнем лагере «Мозаика» в Красногорске

В рамках работы Центра объединения гражданских инициатив «Единые» представители партии «Единая Россия» провели встречу с Борисом Будником, руководителем Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, где обсудили вопросы поддержки фронта. После этого для воспитанников летнего лагеря при красногорской школе «Мозаика» был организован творческий мастер-класс.

В мероприятии приняли участие депутат Совета депутатов Артур Бадретдинов и ветеран специальной военной операции Борис Будник. Вместе с детьми они мастерили поделки, обменивались личными историями и делились планами на будущее.

Летний лагерь «Мозаика», в котором этим летом отдыхают 160 детей, предлагает разнообразную программу, учитывающую интересы и возраст участников. Здесь ребята не только находят новых друзей и развивают таланты, но и участвуют в патриотических мероприятиях, играх и конкурсах под руководством опытных воспитателей и вожатых.

Такой подход помогает детям интересно и с пользой проводить летние каникулы.