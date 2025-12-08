Творческий мастер-класс для семей участников СВО прошел в Балашихе

В региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе состоялся мастер‑класс по живописи для членов семей участников специальной военной операции и волонтеров. Участники работали акриловыми красками на холсте и создали собственные картины.

В этот же день организаторы передали гуманитарную помощь детским домам Донбасса. Посылку в ближайшее время доставят представители мотоклуба «Ночные волки» перед Новым годом.

«В состав гуманитарной помощи вошли детские сумки, мягкие плюшевые игрушки и кружки. Содержимое соберут в красивые наборы и подарят ребятам в разных уголках Донбасса», — рассказала волонтер Наталья Счастливая.

В Балашихе работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате (проспект Ленина, 7/1) и в общественных приемных «Единой России» (Парковая улица, 7 и Октябрьская улица, 11, микрорайон Железнодорожный). Информация о дополнительных пунктах и потребностях для фронта размещена на сайте volonter.mosreg.ru.