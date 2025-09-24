Творческий мастер-класс для детей бойцов СВО провели в Химках

В комплексе «Восход» в Химках прошел творческий мастер-класс «Мой папа — герой» для детей частников специальной военной операции. Под руководством художников ребята создали портреты своих отцов. Лучшие работы покажут на выставке в палатах Федерального Собрания Российской Федерации.

Это мероприятие объединило семьи бойцов специальной военной операции. Организаторами выступили химкинское отделение Ассоциации и сотрудники многофункционального социального комплекса «Восход».

Ветеран спецоперации Николай Смирнов провел занятие по тактической медицине, а воспитанники военно-патриотического клуба «Сова» продемонстрировали сборку и разборку автомата.

В то время, как герои защищают страну, их дети продолжают учится и с любовью ждут возвращение бойцов. Подобные мероприятия помогают сохранить историческую память и воспитать гордость за подвиги защитников.