Творческая встреча для семей участников СВО прошла в Химках

31 мая, в преддверии Международного дня защиты детей, глава округа Инна Федотова встретилась с детьми, женами и матерями участников специальной военной операции. Гости расписывали фигурки и мастерили декоративные композиции.

Участники провели время в теплой, дружеской обстановке. Особое значение имело живое общение: обсуждали повседневные вопросы, говорили о хобби детей, их достижениях, мечтах и планах на будущее. Подобные встречи не только организуют досуг, но и поддерживают постоянный диалог с семьями военнослужащих.

«Наша задача — сделать все возможное, чтобы дети чувствовали поддержку, заботу и уверенность в завтрашнем дне. Это наш ежедневный долг, наша ответственность и наша главная миссия», — отметила Инна Федотова.

Системная работа по поддержке семей участников боевых действий продолжается в Химках. Семьям оказывают адресную помощь, проводят различные мероприятия для детей и взрослых и создают условия, в которых они чувствуют внимание и поддержку.