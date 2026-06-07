Творческая лекция о советском кинематографе прошла в Химках

2 июня в Детской школе искусств имени А. Н. Верстовского в Химках прошел творческий вечер, посвященный 120-летию со дня рождения великого мастера советского экрана — Сергея Герасимова. В зале собрались юные воспитанники школы, их наставники и родители, чтобы заново открыть для себя классику, на которой строится культурный код.

С приветственным словом к гостям обратилась муниципальный депутат Ирина Спирина, отметившая: «Сергей Герасимов был не просто режиссером, а настоящим учителем жизни, который через экран прививал нам любовь к правде, к своей земле и к человеку. Его фильмы — это живые уроки истории и нравственности. Для молодых ребят, которые сегодня учатся в школе искусств, знакомство с таким масштабом личности — это важная точка роста, помогающая понять, что истинное творчество всегда неразрывно связано с судьбой своего Отечества».

Участникам встречи представили обзор творческого пути режиссера, уделив особое внимание истории создания культовых экранизаций — «Тихий Дон» и «Молодая гвардия». Гости узнали, с какой научной точностью Герасимов подходил к деталям быта и психологии героев, как он умел находить и раскрывать великих актеров, ставших легендами. Муниципальный депутат Наталья Каныгина подчеркнула: «Помнить свою историю и знать своих великих деятелей культуры — это тот фундамент, на котором строится дух патриотизма. Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции проявляют мужество и самоотверженность, примеры героев „Молодой гвардии“ или защитников родной земли из фильмов Герасимова звучат по-особенному актуально». Творческий вечер стал частью масштабной патриотической работы, которая ежедневно реализуется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что в рамках нее в округе регулярно проводятся тематические мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные состязания и встречи с участниками СВО.