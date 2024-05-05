Спецоперация 05 мая 2024, 17:33 «Тут вопрос к Украине». Депутат Журова — о возможности «олимпийского перемирия» Депутат ГД Журова усомнилась в возможности «олимпийского перемирия» с Украиной Unsplash

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В этом году на время ОИ вряд ли удастся достигнуть «олимпийского перемирия» с Украиной. Таким мнением поделилась в беседе с изданием Lenta.ru олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Тут вопрос к Украине: Украина-то собирается какое-то перемирие на это время соблюдать? Просто они, наверное, боятся, что Украина будет обязана соблюдать перемирие, если ее спортсмены едут с гимном и флагом, а наши едут без гимна и флага, и какое тогда перемирие?» — сказала она.

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Депутат предположила, что Россию намерены подавить руками сторонних влиятельных руководителей, которые якобы способны влиять на нашу страну. Речь идет о председателе КНР Си Цзиньпине, с которым президент Франции Эммануэль Макрон решил обсудить этот вопрос.

По ее словам, французский лидер во время своих выборов планировал выступить переговорщиком, пытаясь заработать дополнительные очки

«Но не получилось — перемирия-то нет. Сказать — сказал, но сделать — не сделал в итоге. (…) Просто Макрону хочется, чтобы он в этом процессе как-то участвовал», — пояснила Журова.

Тем временем Россия не получала официальных предложений от Франции о перемирии с Украиной на период Олимпиады в Париже. Киевский режим может воспользоваться этой паузой, чтобы перегруппировать и перевооружить своих солдат.