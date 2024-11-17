Туск анонсировал решающие бои для ВСУ

Премьер Польши Туск: ближайшие недели будут решающими для Украины и Запада

Ближайшие недели станут ключевыми для будущего Украины и Запада. В это время может сформироваться основа для мирного соглашения по украинско-российскому конфликту. Об этом сообщил действующий премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети Х .

Туск осудил попытки иностранных лидеров наладить диалог с российским президентом Владимиром Путиным посредством телефонных переговоров, отметив, что «это не заменит реальную поддержку, которую Запад должен оказать Киеву».

По инициативе немецкой стороны прошли переговоры между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Позже Шольц объяснил, что хотел провести беседу с Путиным раньше избранного президента США Дональда Трампа, чтобы обсудить ситуацию с украинским конфликтом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что беседа была детальной и весьма откровенной. По его словам, стороны подробно изложили свои позиции.