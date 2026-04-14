Турнир по тактическому лазертагу прошел в Ленинском округе

Очередной этап соревнований организовали в рамках патриотических проектов «Отчизны верные сыны» и «Наставник Z. Традиция — Побеждать». Участие в состязаниях приняли 80 школьников из разных учебных заведений муниципалитета.

Соревнования собрали 10 команд по восемь человек в каждой. Программа была максимально приближена к реальным боевым задачам: участники вели бой и маневрировали в лесистой местности, работали с топографическими картами и осваивали радиосвязь внутри групп. Отдельной особенностью стало то, что педагоги выступали в роли снайперов в составах своих команд.

Участник боевых действий, член местной Ассоциации ветеранов специальной военной операции, депутат Совета депутатов Дмитрий Белитский отметил, что турнир стал не только площадкой для выявления сильнейших, но и важным этапом подготовки к более сложным соревнованиям. Ребята показали отличную физическую форму, умение работать в команде и быстро принимать решения в меняющейся обстановке.

Победителем турнира стала команда «Застава». Второе место занял «Альтаир» из Лопатинской школы, третье — «КЕВ» из Видновского художественно-технического лицея. Активную помощь в организации оказали представители местной Ассоциации ветеранов специальной военной операции и общественные организации округа.