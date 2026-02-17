Турнир по стрельбе из пневматического оружия прошел в Ногинске

Дружеский турнир по стрельбе из пневматического оружия организовали при поддержке группы НВП и участников СВО на базе Центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа. Среди почетных гостей были депутат округа Сергей Катков и руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Антон Иванов.

Участниками мероприятия стали ветераны СВО, представители «Боевого братства», гражданской группы НВП «50/50» и фонда защитников Отечества, а также члены их семей.

Основным испытанием стала стрельба по мишеням из пневматического оружия в положении стоя. Также для участников и гостей была организована обширная досуговая программа, направленная на всестороннее развитие навыков и умений, занятия по разборке и сборке оружия, снаряжению магазина патронами и оказанию первой медицинской помощи. Самые активные могли попробовать себя на скалодроме.

Победители и призеры были удостоены наград. Самые юные участники турнира также получили подарки.