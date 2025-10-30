Турнир по стрельбе из пневматического оружия прошел в Балашихе

Соревнования организовали на базе Центра специальной подготовки «Витязь». Их посвятили памяти офицера подразделений «Витязь» и «Вымпел» Виктора Прокофьева.

Сам боец участвовал в многочисленных спецоперациях и был награжден орденом Мужества. 15 февраля 2018 года во время контртеррористической операции в Дагестане Виктор Прокофьев нейтрализовал вооруженного преступника, но получил тяжелые ранения и погиб при транспортировке в больницу.

На турнире в его честь состязались демобилизованные военнослужащие, в том числе ветераны специальной военной операции, которые получили спинальные травмы и повреждения конечностей. Несмотря на перенесенные ранения, участники продемонстрировали высокую меткость, силу духа и стойкость. Так они доказали, что мужество и воля к победе не зависят от обстоятельств.

«Видя растущий интерес к подобным мероприятиям, мы понимаем, насколько важно сохранять дух единства и сплочения. Будем развивать новые форматы и продолжать традицию подобных встреч», — подчеркнул Герой России, президент Ассоциации «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк.

Мероприятие стало частью проекта «Братишка». Он направлен на поддержку ветеранов боевых действий, а также развитие военно-патриотического движения и укрепление связей между защитниками Отечества.