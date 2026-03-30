Турнир по силовым видам спорта в поддержку участников СВО прошел в Лобне

Благотворительное мероприятие «Герои спецоперации» по версии WRPF состоялось 29 марта. Оно объединило спортсменов из Москвы, Лобни и других городов, а также патриотические организации и местных жителей.

В соревнованиях было представлено более 70 номинаций. По итогам общекомандного зачета первое место занял коллектив «Единый Центр помощи СВО» из Москвы, второе — «Грин Фитнес», третье — «Сварга». Обе эти команды из Лобни.

Первый заместитель главы округа Владимир Зиновьев пришел поддержать спортсменов. Особенностью турнира стало участие атлетов из фонда «Защитники Отечества», а также спортсменов с физическими особенностями.

Так, среди участников с особенностями здоровья первое место в жиме лежа занял Игорь Борисов из Лобни, а в троеборье — Дарья Волкова.

Все собранные средства передали в местное отделение Центра помощи и поддержки участников специальной военной операции.