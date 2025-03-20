Турнир по самбо «Герои спорта» прошел в Дубне

В этот день проходили соревнования и в других округах, в том числе в столице. Но спортсмены из разных городов Московской и Тверской областей приехали именно в Дубну, потому что знают: здесь воспитывают победителей.
В турнире участвовало 240 спортсменов в возрасте от восьми лет и старше. Тренер отделения самбо спортивной школы «Дубна» и сборной России по самбо Николай Малышев рассказал, что эти соревнования являются не просто традиционными, но и хорошей подготовкой к более значимым. Месяц назад на первенстве России среди юниоров дубненский спортсмен Михаил Спориш отобрался в состав сборной и сейчас готовится к первенству мира.
Поддержать воспитанников пришел и тренер спортивной школы «Дубна», участник СВО Михаил Карачевцев. В эти дни он находится в отпуске. «Эмоции просто зашкаливают, давно хотел попасть на соревнования, давно не был, почувствовать эту энергию, увидеть ребят. Благодарен администрации за поддержку нашего вида спорта, просто прекрасная обстановка здесь», — поделился Михаил Карачевцев.
Турнир посвящался памяти воспитанников спортивной школы «Дубна» Игоря Андреева и Дмитрия Михайлова. Поэтому для дубненских спортсменов особенно было важно победить. В итоге они выиграли 43 медали, в том числе 12 золотых.
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