Турнир по рыбной ловле среди ветеранов СВО прошел в Пушкино

В деревне Костино Пушкинского округа прошел турнир под названием «Рыба мечты!». Его организовала Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» в рамках проекта «Жить активно!». Мероприятие поддержали Фонд президентских грантов и НКО Подмосковья.

Турнир по рыбной ловле объединил семьи ветеранов СВО — в первую очередь тех, кто передвигается на колясках. Главная цель мероприятия — показать, что даже после тяжелых испытаний можно продолжать жить активно, быть опорой для семьи и проводить время вместе. Участники приехали из разных городов Подмосковья: Домодедова, Наро-Фоминска, Серпухова, Долгопрудного. До места их доставили на специализированном транспорте при поддержке Министерства социального развития региона, а в организации мероприятия помогали «Волонтеры Подмосковья».

Перед началом рыбалки участники побывали на выставке «Значение подвига воинов 1-й Ударной армии. Лаврские фронтовики», которая прошла при Храме Сергия Радонежского. Экскурсию провел настоятель иерей Виктор Селезнев.

После этого началась сама рыбалка. Участники вместе с семьями ловили рыбу, а затем готовили ароматную уху, которой угощали почетных гостей. Самой удачливой оказалась семья Сергея Калекова из Балашихи — они поймали осетра весом более четырех килограммов и стали победителями турнира.

После награждения гостей ждала экскурсия по осетровой ферме, а в завершение — вручение подарков от спонсоров. Среди них — российский бренд одежды Putin Team Russia и Ассоциация «Народный фермер».