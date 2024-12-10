Турнир по плаванию среди бойцов СВО прошел в Подмосковье

Уникальный турнир по плаванию среди ветеранов и участников СВО «Кубок СВОих» прошел в Подмосковье. Мероприятие стало главным спортивным событием ноября по версии подписчиков Telegram-канала Министерства физической культуры и спорта региона.

Голосование, проходившее с 4 по 9 декабря, показало, что 45% участников выбрали именно этот турнир. На втором месте оказались мастер-классы от амбассадоров Школьной лиги в Истре и Одинцове, а на третьем — матч звезд футбола с военнослужащими дивизии имени Дзержинского в Балашихе.

В турнире «Кубок СВОих», который прошел 21 ноября в Истре, участвовали более 60 ветеранов и участников СВО из разных регионов России. Соревнования стали частью федерального проекта «Спорт — норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография».