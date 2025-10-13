Турнир по настольному теннису в память о погибших бойцах СВО прошел в Истре

На базе школы № 2 микрорайона Восточный в Истре прошел II Мемориальный турнир по настольному теннису, посвященный памяти защитников, погибших в специальной военной операции «Кубок Владимира Берга». Мероприятие собрало 44 участника.

Участники играли до двух побед из трех сетов. Победитель в своей группе выходил в финал и позже боролся с остальными лидерами.

В возрастной категории юноши и девушки до 19 лет все три первых места заняли истринские спортсмены. В возрастной категории мужчины и женщины до 50 лет все победные места достались также теннисистам из округа.

Не остались в стороне и ветераны. И в этой категории весь пьедестал заняли истринские спортсмены. Абсолютным чемпионом турнира стал Олег Москвин.