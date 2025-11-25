Турнир по настольному хоккею для участников СВО прошел в Химках

В филиале № 8 госпиталя имени Бурденко 24 ноября состоялось соревнование по настольному хоккею, организованное государственным фондом «Защитники Отечества» совместно с Российской федерацией настольного хоккея. Бойцы специальной военной операции приняли участие в нем.

Турнир включал в себя квалификационный этап и матчи плей-офф, где участники продемонстрировали сильный спортивный дух и боевой настрой.

Руководитель московского филиала фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье Ольга Ермакова и начальник филиала № 8 Федерального государственного бюджетного учреждения «Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации Сергей Хвостов участвовали в церемонии награждения.

«Такие мероприятия очень важны для наших ребят. Они позволяют отвлечься от существующих проблем, даже ненадолго вернуться в детство. Улыбки на лице и веселый азарт в глазах говорят сами за себя. Задача нашего Фонда поддерживать ребят в этот непростой период лечения и реабилитации», — рассказала социальный координатор регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества» в Химках Евгения Евсеева.

Фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь участникам специальной военной операции и их семьям: оформляет документы, помогает с дополнительным образованием и трудоустройством, организует надомный уход и адаптацию жилья согласно индивидуальным потребностям. Проведение спортивных турниров — важная часть поддержки, способствующая улучшению настроения и социальной интеграции участников.