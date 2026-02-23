Турнир по муай-тай прошел в Серпухове

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове прошел турнир по муай-тай «Кубок Героев», посвященный памяти погибших участников СВО. 22 февраля во Дворце спорта «Импульс» собрались более 200 спортсменов — тех, кто сегодня делает спорт сильнее, чтя подвиги защитников Отечества.

Накануне Дня защитника Отечества организаторы объединили бойцов на ринге, чтобы напомнить: «Кубок Героев» — это бой за победу, память и будущее. Участников и гостей турнира поприветствовал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко. Вместе с ним на церемонии открытия присутствовали депутат окружного Совета Федор Чудинов, депутат Дмитрий Наумов, заместитель директора по инновационным видам спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва, кавалер Ордена мужества Игорь Старовойт, генерал-майор Андрей Морозов и президент Федерации муай-тай муниципалитета Дильшод Мирзаев.

В рамках торжественной части активистам, вносящим вклад в развитие спорта в округе, вручили Благодарственные письма от Председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова.

Соревнования традиционно проводятся при поддержке спортивной школы «Зубренок». Организаторы и почетные гости пожелали бойцам четких поединков и уверенных побед.