В Балашихе прошел турнир по кикбоксингу «Золотая перчатка», в котором приняли участие более 350 детей разных возрастов. Посвященное героям специальной военной операции событие состоялось в рамках партпроекта «Детский спорт» и прошло на базе универсального спортивного комплекса «Метеор» имени Е.А. Донской.

На турнире юные спортсмены продемонстрировали свои навыки на двух рингах, соревнуясь за призовые места и признание. «Это традиционный турнир, который проводится в Балашихе и служит прекрасным способом воспитать патриотически настроенную молодежь», — отметил координатор партийного проекта «Детский спорт» Евгений Николаев.

По окончании соревнования Николаев принял участие в церемонии награждения победителей и призеров младшей возрастной категории, поздравив юных спортсменов и вручив им заслуженные награды.

Организация турниров подобного рода является важной частью партийного проекта «Детский спорт». Такие мероприятия способствуют не только физическому развитию детей, но и формируют характер, закаляют волю и учат преодолевать трудности.

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