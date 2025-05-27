Турнир по кикбоксингу и борьбе в память о бойце СВО прошел в Ленинском округе

Соревнования организовали в память об участнике специальной военной операции Игоре Высоцком. Боец героически погиб на фронте и был посмертно награжден орденом Мужества.

Руководитель военно-патриотического координационного центра «Стратегия» Елена Перепелица рассказала, что целью турнира стала поддержка вдовы героя Анны Высоцкой, которая воспитывает троих детей.

«Такие спортивно-патриотические мероприятия нужно проводить чаще. Они помогают сохранить память о наших героях, морально поддерживают семьи участников СВО, а также воспитывают в подрастающем поколении чувство патриотизма и любви к своей Родине», — отметила Елена Перепелица.

Турнир посетили почетные гости: депутат окружного совета Марина Садр-Амели и ветераны СВО Анатолий Катков и Александр Кудря. Организаторы поблагодарили за помощь руководителей клуба единоборств «Легион», спортивного клуба из Рязани, академии «Видный Спорт» и футбольного клуба «Квазар». Бойцы СВО наградили Марину Садр-Амели медалью «Волонтера России» в знак признания ее всесторонней помощи фронту. После завершения соревнований центру «Стратегия» передали гуманитарный груз для военнослужащих.

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены различных возрастных групп. Победителям вручили грамоты и медали.