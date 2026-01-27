Турнир по хоккею в память о бойцах СВО прошел в Ленинском округе

Четыре команды сошлись на ледовой площадке в поселке Петровское, чтобы почтить память погибших земляков. Перед началом игр участники и гости почтили их минутой молчания.

Турнир по хоккею на валенках, посвященный памяти земляков, погибших в ходе специальной военной операции, прошел 24 января. Мероприятие собрало более 60 участников, зрителей и почетных гостей.

«Этот турнир — не просто спортивное состязание, а символ нашей общей памяти и глубокого уважения к тем, кто до конца остался верен своей Родине», — сказала начальник отдела по физической культуре и спорту администрации округа Ольга Перминова.

Мероприятие почтили своим присутствием семьи погибших военнослужащих, представители администрации муниципалитета и депутаты. Турнир был организован в память о хоккеистах округа, погибших в ходе СВО: Кирилле Новикове, Евгении Михайлове, Виталии Кокорине, Алексее Пустовалове, Игоре Боброве и Игоре Краснушкине.