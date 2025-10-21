Турнир по хоккею памяти героев СВО прошел в Зарайске
В Зарайске состоялся первый турнир по хоккею, посвященный памяти героев-участников специальной военной операции. В соревнованиях приняли участие четыре любительские команды, среди которых была местная команда «Трест», где ранее играл Геннадий Сухоцкий, героически погибший при выполнении боевых задач в январе 2025 года.
На лед вышли хоккеисты из Луховиц и одна команда из Рязани, собравшиеся для того, чтобы выразить благодарность и уважение героям специальной военной операции.
Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко отметил перед началом турнира, что герои остаются жить среди нас ровно столько, сколько живет память о них.
Инициатором встречи хоккейных команд выступил Зарайский ледовый спортивный комплекс, который планирует сделать этот турнир ежегодным событием. Это станет отличной традицией, объединяющей людей и позволяющей помнить о тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
Турнир стал не только спортивным событием, но и важным культурным мероприятием, способствующим укреплению общественного духа и патриотизма среди молодежи.