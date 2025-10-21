Турнир по хоккею памяти героев СВО прошел в Зарайске

В Зарайске состоялся первый турнир по хоккею, посвященный памяти героев-участников специальной военной операции. В соревнованиях приняли участие четыре любительские команды, среди которых была местная команда «Трест», где ранее играл Геннадий Сухоцкий, героически погибший при выполнении боевых задач в январе 2025 года.

На лед вышли хоккеисты из Луховиц и одна команда из Рязани, собравшиеся для того, чтобы выразить благодарность и уважение героям специальной военной операции.

Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко отметил перед началом турнира, что герои остаются жить среди нас ровно столько, сколько живет память о них.