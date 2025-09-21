Турнир по фехтованию на шпагах прошел в Химках

В Химках в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» провели соревнования по фехтованию на шпагах. Мероприятие посвятили Олимпийскому чемпиону Павлу Колобкову.

Для участников провели познавательную лекцию, в ходе которой рассказали о спортивном пути Павла Анатольевича Колобкова, его заслугах и вкладе в развитие российского спорта.

«Такие личности как Павел Колобков вдохновляют наше подрастающее поколение на свершение грандиозных планов в спортивном направлении. Важно, чтобы юные химчане знали о выдающихся спортсменах нашей современности и брали с них пример», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Спикеры напомнили о важности добровольческой работы и мероприятиях, проводимых в Химках с целью поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«Сегодня особенно важна поддержка тыла для участников специальной военной операции. Вы можете внести свой вклад в нашу долгожданную Победу. Для этого достаточно написать письмо со словами поддержки, поучаствовать в сборе гуманитарной помощи или в добровольческой акции», — прокомментировала депутат Татьяна Кавторева.

Воспитанники комплекса «Новатор» приняли участие в соревновании по фехтованию. Муниципальный депутат Глеб Демченко отметил, что встреча стала отличной возможностью увидеть мастерство ребят и поддержать их.