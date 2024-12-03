Турнир по единоборствам в формате телемоста проведут в Люберцах

В межрегиональном турнире по единоборствам «Герои Отечества», который пройдет в Люберцах, примут участие спортсмены из 25 городов России. Турнир объединит восемь тысяч человек на площадках по всей стране благодаря телемосту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования, посвященные участникам специальной военной операции, приурочены ко Дню героев Отечества. Турнир проводится в Московской области второй год подряд; в 2023 году он собрал 4,5 тысячи спортсменов из 15 городов.

В 2024 году участники в возрасте от восьми лет до 21 года будут соревноваться в 15 видах единоборств, включая тхэквондо, бокс, борьбу, тайский бокс, кикбоксинг, карате, дзюдо и самбо. К турниру присоединятся Астраханская, Архангельская, Белгородская области, а также Дагестан, Крым, Донецкая и Луганская народные республики, и Хабаровский край.

Главной площадкой станет Дворец спорта «Триумф», где пройдут бои по рукопашному бою, мастер-классы профессионалов, ветеранов боевых действий и общественных деятелей. Также будут организованы площадки для военной подготовки, шахмат, армрестлинга, разборки автомата и плетения маскировочных сетей.