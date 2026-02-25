Сегодня 12:29 Турнир по единоборствам памяти участника СВО прошел в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Спецоперация

Соревнования проводились уже во второй раз и были посвящены памяти участника специальной военной операции, кавалера ордена Мужества Георге Нестерова. На ринге встретились около 50 спортсменов из Московской и Калужской областей.

Турнир организовали администрация округа, поисковый отряд «Возрождение» и бойцовский клуб «Булат». Георге Нестеров родился в Чехове, учился в Крюковской школе и местном техникуме, потом работал машинистом. В зону спецоперации отправился в октябре 2022 года. При исполнении долга погиб в Запорожской области. В память о Георге в его родной школе открыли мемориальную доску и Парту героя.

«Наш сын был жизнерадостным, всегда готов был всем помогать. Очень любил жизнь и любил очень Родину. Конечно, нам очень больно, даже невозможно передать. Но мы гордимся», — сказала мать героя Анна Нестерова.

Турнир стал не просто испытанием боевых навыков. Для ребят это — прекрасная возможность закалить характер и укрепить дух.