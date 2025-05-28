Турнир по дзюдо памяти героя СВО Ильи Жоржева прошел в Дмитрове

Спортсмены из нескольких регионов страны приняли участие в соревнованиях по дзюдо в Дмитрове. Их посвятили герою специальной военной операции Илье Жоржеву.

Турнир провели в физкультурно-оздоровительном комплексе стадиона «Локомотив». Участниками стали 120 ребят от 11 до 13 лет из Московской, Рязанской, Орловской, Белгородской, Тверской областей и Москвы.

Дзюдоисты состязались в 10 весовых категориях. Воспитанники школы «Динамо-Дмитров» заняли первые места, а также стали призерами соревнований. Они получили награды и памятные подарки.

Илья Жоржев родился и вырос в поселке дома отдыха «Горки», занимался в школе олимпийского резерва «Динамо-Дмитров», выступал за Московскую область на соревнованиях по дзюдо и самбо, был обладателем первого спортивного разряда.

Мужчина погиб в 2023 году под Соледаром. Он был удостоен звания Кавалера Ордена Мужества посмертно. В 2024 году на здании спортивной школы, где тренировался Илья, открыли мемориальную доску. С этого года в его честь начали проводить турнир по дзюдо. В церемонии открытия участвовали родные и друзья Ильи, а также спортсмены и почетные гости.

«Прежде всего хочу поблагодарить маму Ильи, воспитавшую настоящего героя. Он навсегда останется в нашей памяти как пример мужества, силы духа и служения Родине. Пусть этот турнир станет традицией, объединяющей тех, кто ценит спорт, честь и отвагу», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.