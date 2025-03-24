Турнир по борьбе в память о бойце СВО Андрее Назырове прошел в Истре

Стране, семье, себе — с таким девизом жил Андрей Назыров. Он старался следовать ему постоянно. Занимался спортом, обучал других и поддерживал своих близких, а что касается страны — отправился защищать Родину в зону проведения специальной военной операции, но, к сожалению, погиб в 2022 году.

Принять участие приехали спортсмен со всего Подмосковья, а также пришли почтить память родные и близкие бойца. Сам турнир начался после минуты молчания и гимна России. Боролись за звание лучших ребята от девяти до 17 лет. Всего участие приняли почти 200 бойцов. Кроме стандартных призов, были и награды от семьи Назыровых «за волю к победе». В этот день вспоминали не только Андрея Назырова, но и других бойцов, кто отдал свои жизни на СВО. Подобные мероприятия проходят в округе регулярно.