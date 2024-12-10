Турнир по боксу в поддержку участников СВО прошел в Кашире

В Кашире отметили 15-летие Федерации бокса и кикбоксинга. Там прошел традиционный турнир в поддержку участников специальной военной операции.

В турнире приняли участие боксеры из Чехова, Серпухова, Тулы, Минска, Москвы и Обнинска.

«После таких мероприятий хочется идти в спортзал. Поэтому оно направлено на мотивацию ребят, чтобы им хотелось заниматься спортом, потому что спорт — это путевка в жизнь. Бокс и кикбоксинг дисциплинируют, потом это помогает добиться результатов», — сказал трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой.

В турнире приняли участие почетные гости: российский боец ММА Сергей Харитонов, экс-чемпион Мира по версии WBA Федор Чудинов, трехкратный чемпион Мира по кикбоксингу Александр Липовой, кавалер двух Орденов Мужества Алексей Кузьмин и депутат парламента Республики Дагестан Хабибулла Магомедов.

«Я всегда стараюсь поддерживать ребят, поддерживать дух спорта, потому что мы знаем, что такое спорт. Спорт в любом его проявлении облагораживает человека, делает его сильнее», — добавил депутат Народного собрания Республики Дагестан Хабибулла Магомедов.

Участников поприветствовал действующий боец UFC Шара Буллет. Он начинал свою спортивную карьеру в Кашире.