Турнир по боксу в поддержку участников СВО прошел в Кашире
В Кашире отметили 15-летие Федерации бокса и кикбоксинга. Там прошел традиционный турнир в поддержку участников специальной военной операции.
В турнире приняли участие боксеры из Чехова, Серпухова, Тулы, Минска, Москвы и Обнинска.
«После таких мероприятий хочется идти в спортзал. Поэтому оно направлено на мотивацию ребят, чтобы им хотелось заниматься спортом, потому что спорт — это путевка в жизнь. Бокс и кикбоксинг дисциплинируют, потом это помогает добиться результатов», — сказал трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой.
В турнире приняли участие почетные гости: российский боец ММА Сергей Харитонов, экс-чемпион Мира по версии WBA Федор Чудинов, трехкратный чемпион Мира по кикбоксингу Александр Липовой, кавалер двух Орденов Мужества Алексей Кузьмин и депутат парламента Республики Дагестан Хабибулла Магомедов.
«Я всегда стараюсь поддерживать ребят, поддерживать дух спорта, потому что мы знаем, что такое спорт. Спорт в любом его проявлении облагораживает человека, делает его сильнее», — добавил депутат Народного собрания Республики Дагестан Хабибулла Магомедов.
Участников поприветствовал действующий боец UFC Шара Буллет. Он начинал свою спортивную карьеру в Кашире.
На ринг вышли молодые спортсмены, тренеры, любители и боксеры, которые завершили карьеру. В числе первых — двое каширян: Николай и Евгений. Они провели три раунда, по итогам которых получилась ничья.
«Любое спортивное мероприятие должно привлекать к себе внимание. Мы делаем не только спорт, но и делаем шоу, которое запомнится людям надолго», — сказал президент Федерации бокса и кикбоксинга в Кашире Евгений Пешков.
Победителям и проигравшим вручили денежные сертификаты. Прибыль, полученную от продажи билетов и сувениров, передадут участникам специальной военной операции.
«Самое главное, что турнир проводится в поддержку наших ребят, которые ведут бои в зоне СВО. Все деньги с этого турнира пойдут в поддержку. Важно, чтобы каждый из нас сделал частицу вклада в нашу будущую победу, которую мы очень сильно ждем», — заключил глава Каширы Михаил Шувалов.
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