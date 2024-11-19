Турнир по боксу памяти погибших участников СВО прошел в Зарайске

В Зарайске прошел благотворительный турнир по боксу, посвященный участникам специальной военной операции, которые погибли во время исполнения боевого долга. Среди спортсменов разыграли 44 комплекта наград.

На благотворительном турнире встретились около 50 боксеров со всего Подмосковья. Разыграли 44 комплекта, а памятные медали получили все участники.

Один из тех, кому посвятили турнир, — Евгений Трундаев. Он родился в Зарайске, окончил Московское высшее командное училище. Был командиром мотострелкового взвода. Старший лейтенант Трундаев героически погиб при выполнении боевого задания. Указом президента России за проявленное мужество Евгений награжден звездой Героя России посмертно.

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