Турнир по бильярду среди ветеранов СВО пройдет в Раменском

Соревнования «Свободная пирамида с продолжением» состоятся в Раменском 18 февраля. Это первый турнир по бильярдному спорту среди ветеранов СВО Московской области.

Организаторами выступили Федерация бильярдного спорта Московской области совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Раменского муниципального округа.

«Ветераны достойно проявили себя во время участия в специальной военной операции. Сейчас они показывают пример активной жизненной позиции, участвуя в спортивных состязаниях. Бильярд, на мой взгляд, — прекрасный способ реализовать свой потенциал, показать свой характер и мастерство», — подчеркнул руководитель Ассоциации ветеранов спецоперации Раменского округа Александр Кулик.

Соревнования будут проводиться в соответствии с действующими официальными «Правилами пирамиды». Количество участников турнира ограничено: не более 32 человек. Победителей и призеров турнира наградят кубками, медалями и грамотами.