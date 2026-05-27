Турнир дворовых футбольных команд прошел в Подольске

На запасных полях стадиона «Труд» состоялся традиционный весенний турнир по футболу среди дворовых команд городского округа Подольск. Спортивное мероприятие в этом году было посвящено памяти и подвигам героев специальной военной операции.

На футбольное поле вышли 11 команд, объединивших около 100 юных спортсменов в трех возрастных категориях: до 15, до 17 и до 20 лет.

Младшие футболисты успешно справились с высокой конкуренцией, пробились в полуфинал соревнований и боролись за призовые места. В результате первое место заняли команды «Заря-Возрождение», Pandilla и «Возвращение Junior».

По итогам турнира победители и призеры во всех возрастных категориях были награждены кубками и медалями. Судейская коллегия определила лучших игроков и вратарей соревнований, которые получили памятные награды. Также среди участников прошел розыгрыш профессионального футбольного мяча.