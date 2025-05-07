Туристический слет к 80-летию Победы прошел в Дмитровском округе

Масштабное патриотическое мероприятие организовали учащиеся Дмитровского техникума. На поле у Воскресенской церкви в деревне Карпово собралось более 300 студентов, молодогвардейцы, члены мотоклуба «Ночные волки», «Боевого братства» и общественного совета при УМВД России по Дмитровскому округу.

На турслете молодежи рассказали, что Карпово и его окрестности осенью и зимой 1941 года временно оккупировали наступавшие на Москву немецко-фашистские войска и о том, как освобождали эти территории.

Почетным гостем мероприятия стал глава округа Иван Курданин. Он отметил, что студенты Дмитровского техникума постоянно участвуют в различных акциях, собирают гуманитарные грузы для бойцов СВО и помогают жителям освобожденных территорий. «В этих ваших делах, поступках есть то, что нас всех объединяет. Это — единство поколений. И в этом — наша сила!» — сказал Иван Курданин.

Молодые люди соревновались в конкурсах на исполнение военной песни, перетягивание каната, разбитие бивака, умение накладывать медицинские повязки и многих других. Завершился слет под звуки патриотических песен в исполнении солиста академического ансамбля песни и пляски Росгвардии Вячеслава Лебедева.

Кроме того, в честь юбилея Победы участники мероприятия посадили 80 саженцев кедра. Деревья освятил отец Андрей Барышев, настоятель Вознесенского храма деревни Карпово. Аллея памяти станет вечным напоминанием о подвиге поколений и преемственности традиций.