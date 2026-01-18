Цветы возложили в память об освободителях Варшавы в Химках

В Химках возложили цветы в честь подвига советских войск, освободивших Варшаву 17 января 1945 года. Мероприятие стало поводом напомнить о важности сохранения исторической правды в условиях современных попыток ее искажения.

В церемонии, прошедшей 16 января, приняли участие жители и представители местной власти. Собравшиеся почтили память солдат и обсудили ход Варшавско-Познанской наступательной операции, в результате которой части 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска Польского вошли в разрушенную, но свободную польскую столицу.

«Когда в некоторых странах сносят памятники нашим воинам-освободителям, особенно важно передавать молодому поколению правду о той войне», — подчеркнула муниципальный депутат Инна Монастырская.

Коллега Наталья Каныгина провела параллель с современностью, отметив, что нынешние бойцы в зоне СВО продолжают славные ратные традиции предков. Возложение цветов стало частью системной патриотической работы в округе, которая включает мастер-классы, уроки мужества, встречи с участниками СВО и другие мероприятия, направленные на укрепление исторической памяти и сплочение общества.