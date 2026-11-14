Цирковое представление показали для детей участников СВО в Серпухове

12 ноября Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей вместе с детско-юношеской библиотекой организовал праздник для детей участников специальной военной операции. Перед началом выступления к детям обратился депутат окружного Совета Вячеслав Орехов.

Перед детьми выступили юные артисты циркового кружка «Кот в мешке» вместе со своими дрессированными котами. Животные выполняли трюки, чем особенно порадовали юных зрителей. Дети не просто смотрели представление, но и сами становились его участниками.

Единый центр регулярно приглашает семьи участников СВО на разные мероприятия. Это и театральные постановки, и концерты, и культурные программы — чтобы близкие бойцов могли отвлечься и провести время вместе.

Такие встречи — это возможность отвлечься, провести время в хорошей компании и просто порадоваться. Центр продолжает поддерживать семьи участников СВО.