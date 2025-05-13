Церемония вступления школьников в ряды «Юнармии» прошла в Можайске

Более 50 ребят произнесли слова торжественной клятвы у мемориала «Вечный огонь» в Можайске. Для них это станет началом большого пути, на котором юнармейцев ждет множество достижений.

Вступающих в ряды «Юнармии» напутствовали глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутат окружного совета Василий Овчинников, руководитель местного штаба «Юнармии» Александр Горчаков и участник СВО, ветеран боевых действий Олег Шатохин.

Принимая клятву верности юнармейцев, Александр Горчаков подчеркнул, что она обязывает быть верными Отечеству и защитниками слабых, следовать традициям доблести и отваги, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни и чтить память героев, а также быть патриотами и достойными гражданами России.

За активное участие во всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом общественном движении награду «Юнармейская доблесть второй степени» получил Тимофей Павлов.

Участники церемонии возложили цветы к Вечному огню и получили в знак памяти о подвиге в Великой Отечественной войне георгиевские ленты и подарки от Можайского молодежного центра.