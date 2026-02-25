Церемония возложения цветов в память о погибших участниках СВО прошла в Балашихе

В Балашихе прошла трогательная церемония возложения цветов к памятнику «Защитнику Отечества», установленному в честь воинов, погибших в ходе специальной военной операции. Это событие собрало множество участников, среди которых были высокопоставленные представители власти, ветераны, семьи погибших и неравнодушные жители округа.

Церемонию возглавили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи и секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров, а также глава Реутова Алексей Ковязин и благочинный церквей Балашихинского округа отец Михаил. Важным моментом мероприятия стало присутствие ветеранов специальной военной операции и семей погибших воинов, которые пришли почтить память своих близких.

Игорь Брынцалов, обращаясь к собравшимся, подчеркнул важность памяти о тех, кто отдал свою жизнь за будущее страны.

«Сегодня мы находимся у памятника погибшим воинам и отдаем дань уважения их подвигу. Они отдали самое ценное за будущее нашей страны, своих родных и близких. Наш долг — быть рядом с семьями героев, поддерживать их, помогать в решении всех возникающих вопросов», — сказал Брынцалов.

Участники церемонии почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Эта простая, но глубокая акция символизировала единство и уважение к тем, кто отдал свои жизни за мирное будущее.

«Сегодня наши бойцы продолжают выполнять задачи в зоне СВО. И здесь, в тылу, мы обязаны быть едиными, сильными, сплоченными. Пока мы вместе, нас невозможно сломить. Этот памятник стал символом нашей общей памяти и благодарности. Но главный памятник — это наша ответственность не забыть. Самое главное сейчас для нас — забота о семьях. Мы рядом. Мы поддерживаем, помогаем, сопровождаем каждую семью», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

В Балашихе уделяется особое внимание увековечиванию памяти защитников Отечества. В честь героев установлены 74 мемориальные доски, одной из школ присвоено имя Героя, созданы три мурала, установлены два бюста, а одной из улиц дано имя защитника Отечества. Эти инициативы свидетельствуют о глубоком уважении и признательности жителей города к подвигам своих земляков.