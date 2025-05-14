Церемония прощания со скульптором Романом Фашаяном прошла в Солнечногорске

В Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске состоялась церемония прощания с заслуженным художником Российской Федерации Романом Фашаяном. Память знаменитого скульптора почтили коллеги по цеху, ученики и близкие.

Роман Фашаян оставил глубокий след в культурной жизни Солнечногорска. Он стоял у истоков Солнечногорского отделения Союза художников Подмосковья и возглавлял его более десяти лет. Роман Фашаян был создателем значимых памятников в округе: мемориал «Скорбящая мать», «Солнечногорцам — защитникам Отечества», стела «Солнечногорск — город воинской доблести», монументы дважды Герою Советского Союза Давиду Драгунскому и поэту Михаилу Лермонтову.

Скульптор ушел из жизни 8 мая всего через несколько часов после того, как лично открыл созданный им мемориал в городе Ефремов Тульской области. Его последняя работа посвящена погибшим героям специальной военной операции.