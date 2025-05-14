Церемония прощания со скульптором Романом Фашаяном прошла в Солнечногорске
В Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске состоялась церемония прощания с заслуженным художником Российской Федерации Романом Фашаяном. Память знаменитого скульптора почтили коллеги по цеху, ученики и близкие.
Роман Фашаян оставил глубокий след в культурной жизни Солнечногорска. Он стоял у истоков Солнечногорского отделения Союза художников Подмосковья и возглавлял его более десяти лет. Роман Фашаян был создателем значимых памятников в округе: мемориал «Скорбящая мать», «Солнечногорцам — защитникам Отечества», стела «Солнечногорск — город воинской доблести», монументы дважды Герою Советского Союза Давиду Драгунскому и поэту Михаилу Лермонтову.
Скульптор ушел из жизни 8 мая всего через несколько часов после того, как лично открыл созданный им мемориал в городе Ефремов Тульской области. Его последняя работа посвящена погибшим героям специальной военной операции.
«Это памятник, где две глыбы соединены символом единства и воинской отваги. Он сам говорил: „Россию не разделить“. Эти слова звучат теперь особенно пронзительно. Роман Фашаян был не просто мастером — настоящим патриотом. Он много сделал для тех, кто сейчас сражается за Россию. Поддерживал бойцов, говорил с ними, жил этим», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Роман Фашаян активно помогал бойцам специальной военной операции, часто ездил на фронт и новые территории, где проводил мастер-классы для молодежи Донецка и Луганска, открывал творческие выставки, посвященные защитникам русской земли. Его уход стал невосполнимой утратой не только для Солнечногорска, но и для всей российской культуры.