Церемония прощания с героем СВО прошла в Чехове

Торжественная похоронная процессия прошла на кладбище «Новое» в Чехове 7 августа. Проститься с Кириллом Александровым пришли родные и близкие, представители администрации муниципалитета и члены местного отделения «Ассоциации Ветеранов СВО».

14 лет назад вместе с родителями Кирилл Александров переехалл в Чехов. Срочную службу проходил в 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

В 2022 году подписал контракт и ушел защищать Родину. Служил гранатометчиком в мотострелковом батальоне. За отвагу, самоотверженность и успехи в боевой деятельности был награжден медалью «За боевые отличия».

В апреле 2025 года погиб при выполнении боевого задания.

«Невозможно передать словами горе и скорбь матери Екатерины Викторовны и супруги Алины. Уход Кирилла оставил глубокую рану в сердцах близких, друзей и всех тех, кто знал его лично. Но вместе с этим он оставил нам бесценный пример истинного патриотизма и служения России! Мои глубокие соболезнования родным и близким», — сказал глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.