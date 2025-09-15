Церемония прощания с героем СВО прошла в Чехове

Проститься с Дмитрием Ковалевым пришли родные и близкие, представители администрации муниципального округа Чехов. Торжественные похороны бойца прошли на «Аллее Славы».

Дмитрий Ковалев родился 22 марта 1989 года, проживал в поселке Любучаны. Второго ноября прошлого года он подписал контракт и ушел в зону специальной военной операции, где служил в первой Гвардейской танковой армии губернаторского полка номером расчета пулеметного взвода огневой поддержки взвода, штурмовой роты.

В ноябре того же года Дмитрий погиб при выполнении боевого задания в Харьковской области.