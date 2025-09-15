Церемония прощания с героем СВО прошла в Чехове
Проститься с Дмитрием Ковалевым пришли родные и близкие, представители администрации муниципального округа Чехов. Торжественные похороны бойца прошли на «Аллее Славы».
Дмитрий Ковалев родился 22 марта 1989 года, проживал в поселке Любучаны. Второго ноября прошлого года он подписал контракт и ушел в зону специальной военной операции, где служил в первой Гвардейской танковой армии губернаторского полка номером расчета пулеметного взвода огневой поддержки взвода, штурмовой роты.
В ноябре того же года Дмитрий погиб при выполнении боевого задания в Харьковской области.
«Не передать словами горе и скорбь матери Валентины Викторовны. Его уход оставил незаживающую рану в сердцах близких, друзей и всех тех, кто знал его лично. Но вместе с этим он оставил нам бесценный пример истинного патриотизма и служения России! Он служил Родине верой и правдой, защищал интересы нашей страны, проявляя смелость и отвагу. Дмитрий погиб героем и воином, и теперь он будет жить вечно! Мои глубокие соболезнования родным и близким», — выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.