Церемония посвящения в наставники «Движения первых» прошла в Ногинске

Торжественное мероприятие состоялось в Центре поддержки участников СВО и членов их семей. Наставники произнесли клятву из кодекса.

Депутаты окружного совета Олег Карцов и Ольга Попова поздравили присутствующих с таким важным событием в их жизни и вручили подарки.

«Видеть таких увлеченных людей, которые готовы поддерживать и направлять молодежь, — бесценно. Их роль — не учить жизни, а быть старшими товарищами, открывать возможности вместе с ребятами. Уверена, что вместе с наставниками и активистами движения мы реализуем еще много важных и полезных дел, — отметила Ольга Попова.

После церемонии для наставников провели тренинг «От сердца к сердцу» по взаимодействию с детьми и молодежью от педагога-психолога Галины Паскаловой.